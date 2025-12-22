Trump nomena un enviat especial a Groenlàndia per promoure els seus interessos a l'illa

Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Arxiu
MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge el nomenament de Jeff Landry, qui actualment exerceix com a governador de l'estat de Louisiana, com el seu enviat especial a Groenlàndia, amb l'objectiu de promoure "amb fermesa" els interessos del país nord-americà a l'illa pertanyent a Dinamarca.
"Em complau anunciar que nomenaré el gran governador de Louisiana, Jeff Landry, enviat especial dels Estats Units a Groenlàndia", ha afirmat en la seva plataforma Truth Social, si bé no ha precisat quan oficialitzarà la designació del republicà.
L'inquilí de la Casa Blanca ha destacat que Landry, que fins ara no s'ha manifestat en aquest sentit, "entén que el més essencial és Groenlàndia per a la nostra seguretat nacional i promourà amb fermesa els interessos del nostre país en matèria de seguretat i supervivència dels nostres aliats i, de fet, del món".
L'anunci s'emmarca en les ja conegudes pretensions de Washington de controlar aquest territori autònom estratègic pertanyent a Dinamarca, inclòs amb arengues a moviments militars com a eina de pressió.