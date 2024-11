Trump nomena el defensor del fracking Chris Wright com a nou secretari d'Energia

Alie Skowronski/TNS via ZUMA Pre / DPA

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha designat aquest dissabte el donant de la seva campanya i defensor del fracking --extracció d'hidrocarburs per fracturació hidràulica-- Chris Wright com a secretari d'Energia per al govern del magnat republicà, que prendrà el poder el pròxim 20 de gener.

"Estic encantat d'anunciar que Chris Wright s'unirà a la meva administració com a secretari d'Energia dels EUA i membre del recentment creat Consell d'Energia Nacional", ha declarat Trump en un comunicat, en afegir que Wright "ha estat un destacat tecnòleg i empresari en el sector de l'energia".

El republicà ha defensat que el pròxim secretari "serà un dels pioners que van ajudar a engegar la revolució nord-americana del 'shale' --o gas d'esquist-- que va impulsar la independència energètica nord-americana i va transformar el sistema energètic global".

"Com a secretari d'Energia, Chris serà un líder clau que impulsarà la innovació, reduirà la burocràcia i marcarà el començament d'una nova edat d'or de prosperitat nord-americana i pau global", ha subratllat.

"NERD TECNOLÒGIC CONVERTIT EN EMPRESARI"

"Wright, autodenominat nerd tecnològic convertit en empresari, és el fundador, director executiu i president de Liberty Energy", ha detallat Trump.

Així mateix, ha ressaltat la seva "passió per portar els beneficis de l'energia a totes les comunitats al món": "Aquesta passió l'ha inspirat a desenvolupar una carrera en el sector energètic, treballant no només en petroli i gas, sinó també en energia nuclear, solar i geotèrmica". Segons Trump, Wright aportarà "un pensament racional al diàleg sobre energia".

Liberty Energy, l'empresa fundada per Wright, és una empresa de facturació hidràulica amb seu a Denver. Segons la cadena nord-americana CNN, Wright ha reconegut el vincle entre la crema de combustibles fòssils i el canvi climàtic, però ha expressat dubtes sobre si el canvi climàtic està vinculat amb l'empitjorament de les condicions meteorològiques extremes.