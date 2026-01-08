Trump no fixa un calendari per a la transició i preveu controlar Veneçuela durant un "llarg" període de temps

Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto
MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assenyalat que la seva administració mantindrà el control sobre Veneçuela durant un "llarg" període de temps, probablement més d'un any, fins que s'avanci en una transició democràtica, després d'apuntar que les autoritats interines liderades per Delcy Rodríguez estan aportant "tot" el que Washington "considera necessari".
"Només el temps dirà. Farem servir el petroli. Estem abaixant els preus del petroli i donarem diners a Veneçuela, que els necessita desesperadament", ha assegurat el president nord-americà en una extensa entrevista amb el diari 'The New York Times' sobre la intervenció militar que va deposar el passat 3 de gener el president veneçolà Nicolás Maduro.
Sobre els següents passos en la transició democràtica a Veneçuela i els terminis en els quals treballa Washington per a unes eleccions al país, Trump ha evitat fixar un calendari i s'ha limitat a apuntar que "serà molt més llarg" que sis mesos o un any.
El president nord-americà s'ha centrat en la necessitat de "reconstruir" Veneçuela d'una manera que sigui "molt rendible" per a Washington, després que la Casa Blanca s'hagi fixat com un objectiu prioritari controlar el petroli veneçolà i assegurar-se que aquests recursos naturals no van a parar a mans de la Xina o Rússia, aliats estrets de Caracas fins ara.
Washington ha confirmat la intenció de controlar les exportacions de cru veneçolà durant un període indefinit com a part d'un pla per a la reconstrucció de l'economia del país. En aquest context, Trump ha parlat d'un pla per obtenir "entre 30 i 50 milions de barrils de petroli sancionat", en el marc de la iniciativa per canviar les aliances en el sector energètic mundial.
En tot cas, Trump reconeix en l'entrevista que recompondre la indústria petroliera veneçolana "requerirà temps" i que els EUA hauran de fer inversions en recanvis, equips i serveis per assolir l'objectiu d'estabilitzar i impulsar la producció de cru de Veneçuela.
En aquest sentit, ha assenyalat que les autoritats interines, amb Delcy Rodríguez, fins ara número dos de Maduro i figura clau del chavisme, al capdavant, estan sent instrumentals per a aquest efecte. "Ens està donant tot el que considerem necessari", ha indicat, per destacar la bona cooperació amb els nous dirigents a Caracas després de la caiguda de Maduro.