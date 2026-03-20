Trump, sobre negociar amb l'Iran el final de la guerra: "No vull un alto-el-foc"

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
L'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha defensat aquest divendres que no està interessat a aconseguir un alto-el-foc amb l'Iran, al·legant que els Estats Units està "arrasant" el país asiàtic, quan l'ofensiva llançada junt amb l'Israel contra territori iranià supera ja els 20 dies.
"Podem dialogar, però no vull un alto-el-foc. No es declara un alto-el-foc quan, literalment, estàs arrasant al bàndol contrari. No és això el que busquem", ha assenyalat en declaracions a la premsa des de l'exterior de la Casa Blanca.
Preguntat per un desplegament addicional de tropes a Orient Pròxim, el president nord-americà ha assenyalat que "si respongués, a (els seus) militars no els faria molta gràcia", per tot seguit assegurar que té "moltes tropes, munició il·limitada, el millor equipament del món". "Estem delmant a l'Iran. Ja era hora i, francament, hauria d'haver-se fet molt abans que jo arribés (a la Casa Blanca", ha considerat.
D'altra banda, ha tornat a defensar que l'obertura de l'estret d'Ormuz "és una maniobra militar molt senzilla, relativament segura". "Però es necessita molta ajuda", ha matisat, reiterant que l'OTAN podria fer-ho, "però fins ara no ha tingut el valor de fer-ho".
Trump ha carregat de nou aquest divendres contra els seus aliats en l'OTAN per la seva negativa a recolzar al país nord-americà a mantenir la navegació en l'estret d'Ormuz, afirmant que aquests països són "covards" i que l'Aliança "és un tigre de paper" sense la presència de Washington.
El mandatari va assegurar en la vespra que el seu país no depèn del comerç que passa per aquest pas clau per al comerç mundial, per la qual cosa defensa aquesta reobertura d'Ormuz "per tots els altres".
La Guàrdia Revolucionària d'Iran ha reivindicat durant els últims dies ataquis contra vaixells en l'estret d'Ormuz, en el marc de la seva resposta a la citada ofensiva contra el país asiàtic, que ha atacat a més territori israelià i interessos nord-americans a Orient Pròxim, incloses bases militars.