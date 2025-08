Trump nega un genocidi a Gaza i defensa que els EUA són l'"únic país" que vol "alimentar" als seus residents

MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat aquest diumenge qualificar de genocidi l'actuació de l'Exèrcit israelià a la Franja de Gaza, on ja han mort més de 60.800 palestins a causa dels seus atacs en gairebé dos anys, inclosos prop de 200 per fam o desnutrició, mentre que ha defensat que el seu país és l'"únic" que està aportant per "alimentar" als gazians.

En ser preguntat per l'existència d'"evidències de genocidi" en l'enclavament palestí, el mandatari ha assenyalat que "no crec", apuntant al fet que el que s'està produint a Gaza des de fa més de 20 mesos és una "guerra".

El cap de la Casa Blanca ha aprofitat per recordar que "el 7 d'octubre van succeir coses horribles", en al·lusió als atacs executats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) que va deixar uns 1.200 morts i 250 segrestats. "Va ser una cosa horrible, horrible, del pitjor que he vist. He vist moltes coses dolentes des que soc president quant a guerres", ha declarat.