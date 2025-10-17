Trump es mostra reticent a subministrar míssils Tomahawk a Ucraïna

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha expressat reticències aquest dijous a vendre míssils Tomahawk a Ucraïna de cara a la guerra contra Rússia, una idea que al cap del Kremlin, Vladímir Putin, "no li ha agradat" quan el magnat republicà li ho ha transmès en una trucada.
"També necessitem Tomahawks per als Estats Units. Molts (...). Vull dir, no ens en podem quedar sense al nostre país. Així que, ja saps, són molt importants. Són molt potents, són molt precisos, són molt bons. Però nosaltres també els necessitem. Així que no sé què podem fer", ha declarat en una breu compareixença a la Casa Blanca.
Preguntat per si Putin ha provat de dissuadir-lo de vendre aquests míssils a Kíiv, Trump ha aclarit que "no li ha agradat la idea". "Li he dit: T'importaria si donés un parell de milers de Tomahawks a la teva oposició?", ha relatat l'inquilí de la Casa Blanca, que ha lamentat que, "de vegades, cal prendre-s'ho amb una mica d'humor, però ell (Putin) no vol".
El president nord-americà també ha abordat la possibilitat d'imposar sancions a Moscou, mesura estipulada en un projecte de llei sobre el qual el líder de la majoria republicana al Senat, John Thune, s'ha mostrat a favor. "Ell encara no en sap res de la trucada. Parlaré amb ell més tard", ha indicat Trump, que ha assenyalat que la proposta depenia del que "volgués fer". "No estic en contra de res", ha subratllat, després d'afirmar que també parlarà amb el president de la Cambra de Representants, Mike Johnson.