Trump es mostra disposat a signar un acord amb l'Iran en cas de tornar a la Casa Blanca

El magnat afirma que Washington i Teheran "haurien arribat" a un pacte la setmana següent a les eleccions presidencials del 2020

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump s'ha mostrat disposat aquest dijous a signar un acord amb l'Iran en cas de tornar a la Casa Blanca després de les eleccions presidencials del proper mes de novembre, tot això uns dies després que el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, obrís les portes a iniciar una nova ronda de negociacions sobre el seu programa nuclear.

"Clar que ho faria. Crec en aconseguir-ho, ja sap, no importa. (...) Hem d'arribar a un acord perquè les conseqüències són impossibles. Hem d'arribar a un acord", ha expressat el magnat des de la Torre Trump a Nova York després de ser preguntat per la possibilitat de pactar amb la República Islàmica.

Després d'això, ha afirmat que ambdues parts haurien arribat a un acord "si els resultats de les eleccions (presidencials del 2020) haguessin estat correctes" i que ho haurien signat la setmana següent de la celebració dels comicis donat que havia deixat a l'Iran "sense diners".

"Ells (l'Administració de Joe Biden) també podrien haver-ho fet, però no tenien idea de com fer-ho. Podrien haver-ho fet perquè els vaig donar un país que volia arribar a un acord. Havien de fer-ho. No hi havia diners per a Hamas, ni hi havia diners per a Hezbollah perquè l'Iran no tenia els diners", ha afegit.

D'igual forma, ha culpat a l'actual Govern nord-americà de deixar que l'Iran tornés a finançar-se durant els darrers tres anys i mig després que "les sancions s'aixequessin".

Cal destacar que l'Administració Trump va viure moments de grans tensions amb l'Iran, especialment després de la mort del general Qasem Soleimani en un bombardeig nord-americà contra territori iraquià el gener del 2020.