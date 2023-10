Trump es mostra disposat a acceptar el lloc de president de la Cambra de Representants d'EUA a curt termini

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha mostrat la seva disposició a acceptar el lloc de president de la Cambra de Representants, encara que només a curt termini i per "unificar" al Partit Republicà mentre trien a un nou candidat, segons ha declarat durant una entrevista amb la cadena Fox News.

"M'han demanat que parli com un unificador perquè tinc molts amics al Congrés. (...) M'han preguntat si ho acceptaria durant un curt període de temps pel partit, fins que arribin a una decisió. No ho faig perquè vull. Ho faré si és necessari, en cas que no puguin prendre la seva decisió. Només ho faria pel partit", ha insistit Trump.

En tal cas, l'exmandatari exerciria el càrrec mentre es troba immers en la carrera presidencial a la Casa Blanca, els comicis de la qual són a principis de 2024, raó per la qual només ocuparia el càrrec durant "30, 60 o 90 dies".

Altres membres del partit ja han anunciat la seva candidatura a la Presidència de la Cambra, com el líder de la majoria republicana Steve Scalise o el representant republicà per l'estat d'Ohio Jim Jordan.

Encara que Trump no ha especificat qui li han demanat acceptar el lloc, el representant per Florida Matt Gaetz ja va proposar el seu nom al gener abans de triar Kevin McCarthy.

La Cambra de Representants va aprovar el dimarts una moció de censura contra McCarthy, que es va convertir així en el primer president de la Cambra en ser destituït del càrrec. La votació va tirar endavant amb el suport dels demòcrates així com d'un grup reduït de republicans més conservadors i entre els quals destaca Gaetz, impulsor de la moció de censura.