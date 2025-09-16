Trump mobilitza a la Guàrdia Nacional a Memphis i crea una "Força Especial de Seguretat" per a la ciutat

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest dilluns un memoràndum mobilitzant a Memphis a la Guàrdia Nacional i enviant també a la ciutat una "Força Especial de Seguretat" per "erradicar la delinqüència de carrer i violenta" mitjançant diferents mesures com "la saturació a gran escala dels barris assetjats amb personal policial".
"El secretari de Guerra (Pete Hegseth) sol·licitarà al governador de Tennessee (Bill Lee), (...) que posi a disposició unitats de la Guàrdia Nacional de Tennessee per recolzar les operacions de seguretat pública i aplicació de la llei a Memphis", resa el document difós per la Casa Blanca.
Si bé Trump ha apuntat en ell que aquest desplegament serà "en la quantitat i pel temps que el Governador consideri necessari", el text subratlla que la fiscal general, Pam Bondi, i la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, "sol·licitaran el suport de la Guàrdia Nacional que sigui necessari i apropiat", mentre que Hegseth "queda autoritzat a (...) autoritzar la mobilització i l'entrenament de més personal de la Guàrdia Nacional".