Trump manté una "excel·lent" conversa telefònica amb Xi sobre assumptes comercials

Els equips negociadors de tots dos països mantindran "aviat" una altra trobada

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels EUA, Donald Trump, ha mantingut una "excel·lent" conversa telefònica amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, centrada en qüestions comercials i amb un resultat "molt positiu per a tots dos països", després de la qual els seus respectius equips negociadors es reuniran "aviat" en un lloc encara per determinar per donar continuïtat a les converses mantingudes a Ginebra (Suïssa) el passat mes de maig.

"Acabo de tenir una excel·lent conversa telefònica amb el president Xi de la Xina, en la qual hem abordat alguns dels detalls del nostre recent acord comercial", ha anunciat Trump en un missatge a través de la xarxa Truth Social, en què ha explicat que la trucada ha durat aproximadament una hora i mitja amb un resultat "molt positiu per a tots dos països".

"Els nostres respectius equips es reuniran aviat en un lloc encara per determinar", ha anunciat Trump, després d'afegir que la delegació nord-americana estarà formada pel secretari del Tresor, Scott Bessent; el secretari de Comerç, Howard Lutnick; i el representant comercial dels EUA, Jamieson Greer.

Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca ha destacat que la conversa s'ha centrat gairebé exclusivament en el comerç, amb la qual cosa no s'ha parlat de Rússia, Ucraïna ni l'Iran, i ha afegit que "ja no hi hauria d'haver dubtes sobre la complexitat dels productes amb terres rares".

D'altra banda, Trump ha confirmat que, durant la conversa, el president xinès l'ha convidat a ell i la primera dama, Melania, a visitar la Xina, i que ell ha fet el mateix. "Com a presidents de dues grans nacions, això és una cosa que tots dos esperem amb entusiasme", ha afirmat.

Per la seva banda, l'agència estatal xinesa Xinhua ha destacat que la conversa, la primera entre Trump i Xi des del passat mes de gener, s'ha desenvolupat a petició del president nord-americà i ha servit perquè tots dos caps d'estat acordin que els seus equips continuaran implementant el Consens de Ginebra i organitzaran una altra ronda de converses tan aviat com sigui possible.