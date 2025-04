Trump i l'Iran reprenen a Oman les converses nuclears després de set anys de silenci

Teheran hi acudeix, entre l'interès i l'escepticisme, per dialogar amb els emissaris del president que va abandonar el 2018 l'acord nuclear

Les delegacions dels Estats Units i de l'Iran reprenen aquest dissabte a la capital d'Oman, Masqat, les negociacions públiques sobre el programa nuclear de la república islàmica després de set anys de distanciament i entre dubtes sobre el format que adquiriran les converses d'avui, indirectes, segons Teheran; encara que els Estats Units confien que els dos banderers, el ministre d'Exteriors iranià Abbas Araghchi i l'enviat Steve Witkoff es puguin trobar.

Aquestes converses són les primeres d'aquesta mena des que la primera administració de Donald Trump va decidir abandonar unilateralment el 2018 l'anomenat Pla d'Acció Integral Conjunt, històric acord nuclear signat tres anys abans entre Teheran i les potències mundials (tots els membres del Consell de Seguretat de l'ONU, Rússia inclosa, més Alemanya i la Unió Europea). L'acord comprometia l'Iran a garantir la naturalesa pacífica del seu programa a canvi de la retirada de sancions i, per tant, la reincorporació als mercats internacionals.

Trump va acabar marxant de l'acord, cosa que va aconseguir el seu predecessor, Barack Obama, després d'assegurar que el pacte no obtenia resultats i que l'Iran estava a punt d'aconseguir una arma nuclear, malgrat que el Teheran ho ha desmentit constantment.

Des d'aleshores, l'Iran s'ha anat distanciant cada vegada més dels seus compromisos adquirits amb l'agència nuclear de les Nacions Unides, l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica. Al novembre de l'any passat, i en resposta a una resolució condemnatòria de l'OIEA, l'Iran va anunciar l'activació "un nombre substancial" de noves centrifugadores avançades d'enriquiment d'urani després de condemnar l'amonestació com "polititzada" i "destructiva".

Aquestes negociacions són una expressió d'una realitat diplomàtica molt més àmplia com és la relació de l'Iran amb els Estats Units i els seus aliats, començant per l'enemic declarat de la república islàmica, Israel, en un moment de màxima tensió armada pels encreuaments d'atacs entre tots dos països durant la guerra de Gaza o la mort en un atac nord-americà el 2020 de l'arquitecte de la política militar exterior iraniana, Qasem Soleimani.

Trump ha tornat al poder amb voluntat, assegura, de negociar un acord satisfactori i estalviar-se haver d'emprendre accions militars contra la república islàmica, com ha amenaçat des que va tornar a la Casa Blanca: "Crec que tothom estarà d'acord que seria preferible arribar a un acord", va dir dilluns passat, abans de ressaltar que l'alternativa "és una cosa en què no voldria estar implicat".

Teheran ha rebut aquests comentaris a mig camí entre la voluntat i el recel, ha insistit que en principi no hi haurà acostaments directes encara que ha assegurat que acudirà com un gest de suport a la iniciativa. "Amb seriositat i vigilància, estem donant una veritable oportunitat a la diplomàcia. Els Estats Units hauria de valorar aquesta decisió, presa malgrat els gestos de confrontació, que preval. No prejutgem. No prediem", va expressar en resposta el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei.

A través d'un comunicat breu publicat al seu perfil d'X, Baqaei ha assegurat que Teheran té "la intenció d'avaluar la intenció i resolució de l'altra part aquest dissabte". "Reflexionarem i respondrem en conseqüència", ha afegit el diplomàtic, part de la delegació iraniana juntament amb el viceministre d'Assumptes Polítics, Majid Takht-Ravanchi i Kazem Gharibabadi, viceministre d'Assumptes Internacionals i Legals.

L'IRAN VEU NECESSÀRIA AQUESTA REUNIÓ PER "ACLARIR QÜESTIONS BÀSIQUES"

Ja a Masqat, el ministre Araghchi ha insistit un cop més que la trobada d'avui només tractarà l'acord nuclear i no espera que existeixi una trobada directa amb els negociadors nord-americans, encara que ha expressat la seva confiança que la reunió sigui el començament d'un procediment que desemboqui en un "acord honorable" i en igualtat de condicions.

"La nostra intenció és aconseguir un acord just i honorable des d'una posició d'igualtat, i si l'altra part també comparteix la mateixa postura, aleshores esperem que hi hagi la possibilitat d'una entesa inicial que condueixi a una via de negociacions", ha fet saber en un vídeo publicat per la radiotelevisió estatal iraniana hores abans de l'inici de les discussions.

Araghchi ha insistit que aquesta reunió és molt important per a l'Iran perquè aclarirà "moltes qüestions bàsiques i fonamentals, fins i tot si hi ha prou voluntat de totes dues parts" i fins i tot podria esbossar un calendari de converses futures "tot i que encara és massa aviat per parlar-ne".