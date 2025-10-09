Trump ja prepara una visita a Israel després de l'acord de pau amb Hamas

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, té previst viatjar aquests dies a Israel per celebrar sobre el terreny l'acord de pau que ja han signat el govern de Benjamin Netanyahu i el grup palestí Hamas, tal com ha avançat aquest dijous la presidència israeliana.
L'oficina del president, Isaac Herzog, ha informat en un comunicat sobre la cancel·lació d'un acte aquest diumenge amb motiu de la "pròxima visita" de Trump, en vista també de "l'esperat alliberament dels ostatges" que encara continuen a la Franja de Gaza.
Trump va impulsar l'actual pla de pau i, de fet, va ser ell qui va anunciar l'acord dimecres a la tarda, després de diversos dies de contactes indirectes entre les parts a Egipte. L'oficina de Netanyahu ha declarat obertament per les xarxes socials que el mandatari nord-americà ha de guanyar el Premi Nobel de la Pau perquè "se'l mereix".
Netanyahu també ha convidat Trump a pronunciar un discurs davant el Parlament en la seva futura visita a Israel, sense parlar de dates, després d'una conversa "emotiva" en la qual tots dos es van felicitar per una "fita històrica" que encara s'ha de concretar.