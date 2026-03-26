Trump intensifica les amenaces perquè l'Iran negociï "abans que sigui massa tard"

MADRID 26 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha enviat aquest dijous una nova onada d'amenaces a l'Iran sobre les negociacions que diu que hi ha en marxa per posar fi a la guerra i ha insistit que Teheran ha de negociar amb seriositat "abans que sigui massa tard".
Segons ha afirmat en un missatge a través de les xarxes socials, els negociadors iranians "són molt diferents i 'estranys'" perquè d'una banda estan "pregant" per arribar a un acord "i així i tot afirmen públicament que només estan 'examinant la nostra proposta'".
Així ha carregat contra la posició de l'Iran després de dir que tot és "fals", alhora que ha insistit que pactar la fi de la guerra va en interès de la República Islàmica, que "ja ha estat militarment aniquilada i sense cap possibilitat de recuperar-se".
En aquest punt, Trump ha redoblat les amenaces a les autoritats iranianes i els ha instat a negociar de manera "seriosa". "Serà millor que es posin seriosos aviat, abans que sigui massa tard, perquè quan això passi, no tindrà retop", ha afirmat.
Aquests missatges contrasten amb la versió del ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araghchi, ha negat que hi hagi "negociacions ni converses" amb els EUA per posar fi a la guerra, tot i que ha reconegut "missatges" de Washington que, amb tot, no són "negociació ni diàleg".