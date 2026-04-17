Trump insta a Hezbollah a "comportar-se correctament" durant l'alto el foc aconseguit al Líban

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha manifestat aquest dijous per la nit esperar que el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah "es comporti correctament" durant els deu dies d'alto el foc pactat per les autoritats libaneses i israelianes al Líban, un cessament d'hostilitats que des de les 23.00 hores es troba en vigor.
"Espero que Hezbollah es comporti correctament durant aquest important període", ha indicat el mandatari nord-americà en un missatge publicat a la seva xarxa social on ha considerat que "si ho fa" serà un "gran moment per a ells".
Seguidament, l'inquilí de la Casa Blanca ha dit "ja n'hi ha prou de matances", al mateix temps que ha defensat que "per fi ha de regnar la pau", després de diverses setmanes d'atacs iniciats el passat 2 de març per l'Exèrcit israelià contra el territori libanès, al·legant lluitar contra les "activitats terroristes" de Hezbollah.