Trump insta els manifestants a "apoderar-se de les institucions": "L'ajuda ve de camí"

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha expressat aquest dimarts el seu suport als manifestants que protesten contra les autoritats a l'Iran, als qui ha demanat "mantenir les protestes i apoderar-se de les institucions", després d'afirmar que "l'ajuda ve de camí".
"Patriotes iranians, continueu protestant! Apodereu-vos de les institucions! Guardeu els noms dels assassins i abusadors. Pagaran un preu molt alt", ha afirmat el president nord-americà en un missatge a Truth Social.
En aquest sentit, Trump ha indicat que "l'ajuda ve de camí", sense especificar quin tipus d'assistència proveirà Washington als manifestants que estan protagonitzant fortes protestes al país des de fa setmanes.
En tot cas, el mandatari nord-americà ha confirmat que cancel·la totes les trobades amb dirigents iranians "fins que cessi l'assassinat sense sentit de manifestants".
Els EUA han mostrant la intenció de donar suport a les protestes a les principals ciutats iranianes. La Casa Blanca va afirmar dilluns que "la diplomàcia sempre és la primera opció" per a Trump, però que no descarta cap alternativa, entre les quals un possible atac a l'Iran.
L'onada de protestes al país centreasiàtic ha estat durament reprimida per les forces de seguretat iranianes amb més de 640 víctimes mortals i 10.000 detinguts, segons el recompte ofert fins ara per grups de drets humans.