Trump insisteix en l'amenaça d'imposar aranzels a Mèxic i el Canadà

MADRID 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha subratllat aquest dijous que manté l'ultimàtum per imposar aranzels a Mèxic i el Canadà el pròxim 4 de març, ja que considera que la quantitat de droga que entra des dels països veïns continua sent "inacceptable".

Trump ha incidit especialment en l'entrada de fentanil, droga que també atribueix a la Xina. Sobre el gegant asiàtic pesa una amenaça aranzelària --d'"un 10 per cent addicional", ha recordat el mandatari-- també de cara a dimarts.

"Més de 100.000 persones van morir l'any passat (als EUA) per la distribució d'aquests verins perillosos i altament addictius", ha lamentat l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge a Truth Social en el qual al·ludeix a "milions" de víctimes en dues dècades.

"No podem permetre que aquesta xacra continuï perjudicant els EUA i, per tant, fins que no s'aturi o es limiti considerablement, els aranzels programats per al 4 de març entraran en vigor, tal com està previst", ha assenyalat.

El missatge contrasta amb unes declaracions del secretari de Comerç dels EUA, Howard Lutnick, qui dimecres va obrir la porta a un nou ajornament dels gravàmens si el Canadà i Mèxic demostraven avenços en la lluita contra el tràfic de fentanil i en la seguretat fronterera.