Trump insisteix en celebrar una reunió amb l'Iran aquest dimarts a Qatar malgrat la negativa de Teheran

Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House
MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha insistit que aquest dimarts "hi haurà una reunió" a Doha, capital de Qatar, amb l'Iran, si bé ha estimat que "potser serà important, potser no", malgrat que Teheran desmentís poc abans tal trobada, després que l'inquilí de la Casa Blanca ho anunciés en xarxes arribant a agregar que seria a petició de la República Islàmica.
"Demà (dimarts) hi haurà una reunió sobre això a Doha. I van a Qatar. Crec que ja s'han anat, o són a punt d'anar-se. Així que veurem com va", ha declarat Trump a la premsa, instants abans d'opinar que "la reunió a Doha potser serà important, potser no".
De qualsevol manera, ha estimat que a Washington li "va molt bé en aquest front", encara parlant de diplomàcia, abans d'agregar que els Estats Units estan "guanyant militarment".