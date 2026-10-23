Trump insinua que té "dret" a presentar-se el 2028 perquè assegura que li "van robar" les eleccions de 2020

Bonnie Cash-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre
MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit durant un míting de campanya a Iowa de cara a les properes eleccions legislatives ('midterms') que té "dret" a presentar-se novament a la Presidència el 2028, argumentant que li "van robar" i "van arreglar" els comicis de l'any 2020.
Aquestes declaracions es produeixen amb prou feines unes hores després que el mandatari evités confirmar si recolzarà al seu actual vice-president, JD Vance, com a possible successor per a aquesta mateixa cita electoral.
Durant un acte amb simpatitzants, Trump ha abordat l'Esmena de la Constitució nord-americana que limita a dues els mandats presidencials: "crec que la llei diu que no se'm permet tornar a presentar-me. He estudiat aquesta frase (...) Lamentablement, és bastant concisa i no hi ha molt marge de maniobra", ha reconegut inicialment el president.
No obstant això, immediatament ha justificat una possible candidatura al·ludint a la seva derrota enfront de Joe Biden el 2020: "ens van fer trampa a la segona perquè vam guanyar tres vegades. Així que crec que tinc dret a tornar a presentar-me. Crec que tinc dret a presentar-me de nou perquè van fer trampa. Van arreglar l'elecció".
Les eleccions presidencials de 2020 a les quals fa referència el mandatari van estar profundament marcades per les seves reiterades denúncies de frau massiu a pesar que els tribunals federals, les autoritats estatals i el seu propi Departament de Justícia van confirmar la netedat dels comicis i van desestimar les acusacions per falta de proves.