Trump, sobre la incursió de drons russos a Polònia: "Ja hi tornem a ser!"

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha pronunciat aquest dimecres per primera vegada sobre la incursió de prop d'una vintena de drons russos a Polònia amb un breu missatge en el qual ha proclamat: "Ja hi tornem a ser!".
"Què fa Rússia violant l'espai aeri de Polònia amb drons?", s'ha preguntat el mandatari a través del seu compte de Truth Social.
El primer ministre polonès, Donald Tusk, ha confirmat fins a 19 incursions de drons russos entre dimarts a la nit i aquest dimecres al matí, fet que ha obligat a activar els sistemes de defensa i a abatre almenys tres d'aquestes aeronaus no tripulades.
Varsòvia ha invocat l'article 4 del Tractat de l'Atlàntic Nord per sol·licitar consultes formals a la resta de països membres de l'OTAN, bloc en el qual també estan integrats els Estats Units.