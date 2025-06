Trump guanya una votació ajustada al Senat amb els republicans votant en contra del seu "formós" projecte de llei

MADRID 29 juny (EUROPA PRESS) -

La majoria republicana del Senat dels Estats Units ha aprovat amb el vot en contra de dos senadors del Partit Republicà un paquet de mesures fonamental per continuar el camí cap a l'aprovació del One Big Beautiful Bill ('Un projecte de llei gran i formós') impulsat pel president nord-americà, Donald Trump, amb el qual busca reduir impostos i augmentar la despesa militar, a més d'incloure retallades a Medicaid --un programa d'assegurances per a gent amb recursos limitats-- o rescissions de crèdits tributaris per a energies netes.

"Aquesta nit presenciem una gran victòria al Senat amb el gran Big Beautiful Bill (...), espero treballar amb ells (els senadors republicans) per impulsar la nostra economia, reduir la despesa innecessària, protegir la nostra frontera, lluitar pels nostres militars i veterans, garantir que el nostre sistema de Medicaid ajudi els que realment ho necessiten", ha valorat el president Trump en un missatge a Truth Social després de finalitzar la votació.

L'ajustada votació ha estat de 51 vots a favor enfront de 49 en contra, amb el senador republicà per Carolina del Nord, Thom Tillis, i el representant també republicà per Kentucky, Rand Paul, unint-se als demòcrates. En aquesta votació es decidia l'inici del debat sobre el projecte de llei, cosa que Trump volia amb urgència per poder aprovar-lo el 4 de juliol, el Dia de la Independència del país.

"Nombroses persones s'han presentat per competir en les primàries contra el senador Thom Tillis. Em reuniré amb elles en les setmanes entrants per trobar algú que representi adequadament el poble de Carolina del Nord", ha indicat el líder nord-americà.

Igualment, ha referit un irònic missatge contra Rand Paul en referència a altres ocasions en les quals el senador ha votat en contra de la majoria del seu partit. "Rand Paul va tornar a votar 'no' aquesta nit? Què li passa a aquest paio?", ha indicat.

A la Cambra de Representants la proposta de llei ja es va haver d'enfrontar el passat mes de maig a una altra ajustada aprovació per un sol vot; 215 suports enfront de 214 vots en contra.

La jornada al Senat ha estat marcada per la incertesa després que diversos senadors del partit polític del president mostressin els seus dubtes sobre el projecte legislatiu i posessin en perill la votació, segons recull l'agència de notícies Bloomberg.

La divisió interna del Partit Republicà es deu a cert desacord amb les retallades a Medicaid o en ajuts als aliments, així com la reducció dels crèdits a la indústria de les energies netes, com els cotxes elèctrics, que senadors de certs estats on predominen no veuen amb bons ulls.

En aquest sentit, per convèncer els republicans moderats, la nova versió inclou mesurades com un fons de 25.000 milions de dòlars (21.328 milions d'euros) per mitigar les retallades en el sistema de salut o un ajornament de l'obligació d'imposar un impost estatal del 3,5% als proveïdors de Medicaid.

"Molt orgullós del partit republicà aquesta nit. Que Déu els beneeixi a tots!", ha subratllat el president dels Estats Units,

D'altra banda, Trump ha acusat els demòcrates de voler apujar els impostos un 68%, reduir a zero la despesa fronterera o deixar les forces armades amb "fons insuficients", després de la seva negativa a donar suport a la seva proposta.

"Els republicans han de recordar que lluiten contra un grup de persones molt malvat, corrupte i, en molts sentits, incompetent (políticament!), que preferiria veure el nostre país cremar abans que fer el correcte", ha esmentat el mandatari a Truth Social en referència a la votació.

CRÍTIQUES AL PROJECTE DE LLEI

Les crítiques a aquesta nova legislació fiscal arriben també per part d'Elon Musk, el que va ser membre de l'administració nord-americana fins al passat 28 de maig i que després de sortir del Departament d'Eficiència Governamental (DOGE) ha mantingut una gran bel·ligerància contra l'inquilí de la Casa Blanca.

"L'últim projecte de llei del Senat destruirà milions de llocs de treball als Estats Units i farà un mal estratègic immens al nostre país! Totalment desgavellat i destructiu. Atorga ajuts a les indústries del passat mentre perjudica greument les del futur", ha asseverat el magnat sud-africà en un missatge a X.

En aquesta mateixa direcció ha apuntat el líder de la majoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, que ha xifrat en 840.000 els llocs de treball que es perdrien en cas d'aplicar aquesta mesura.