Trump guanya les primàries republicanes de New Hampshire

Haley felicita al seu rival i es nega a abandonar la carrera, que avisa que està "lluny d'acabar"

MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha guanyat les primàries republicanes de l'estat de New Hampshire amb un 54,4 per cent dels vots dels ciutadans vinculats al Partit Republicà, segons les projeccions de mitjans estatunidencs corresponents al 71 per cent de l'escrutini.

Així, Trump s'ha fet amb dotze delegats (i amb 128.000 vots), mentre que per darrere ha quedat l'exambaixadora estatunidenca a l'ONU Nikki Haley, que s'ha fet amb el 43,6 per cent dels suports (102.500 paperetes) i amb nou delegats. Falta un delegat republicà per assignar en aquest estat.

Després dels resultats de les primàries a New Hampshire, l'expresident ha criticat la seva rival, l'exgovernadora de Carolina del Sud, en afirmar que ha "fracassat estrepitosament" després de remarcar que anava a guanyar: "Ha tingut una molt mala nit", ha manifestat.

"Una molt mala nit per Nikki 'Birdbrain' Haley, però no tan dolenta com la setmana passada, a Iowa, on va aconseguir un distant tercer (lloc). La setmana que ve, al caucus de Nevada, no voldrà jugar amb les seves males enquestes: obté zero i jo rebo tots (els delegats). A Carolina del Sud, porto avantatge de 30 a 50 punts", ha assenyalat, en referència a la confusa situació a Nevada, on hi ha primàries i caucus, però Haley no participa en aquests últims.

Nevada, el primer estat de la costa oest a triar al candidat, durà a terme el 6 de febrer les primàries i, amb prou feines l'endemà passat, els republicans organitzaran un caucus, on realment s'atorgaran els delegats. Haley i Trump ni tan sols competeixen entre si allà: ella es presenta a les primàries, mentre que ell competeix en el caucus.

"QUEDEN DESENES D'ESTATS PER RECÓRRER"

Per la seva banda, Haley ha declarat que, malgrat el seu fracàs en aquest estat, no abandonarà la carrera a candidata presidencial pel Partit Republicà perquè "aquesta carrera està lluny d'acabar, queden desenes d'estats per recórrer" i les següents primàries tenen lloc a Carolina del Sud (el 3 de febrer), el seu estat natal, on espera obtenir una primera victòria.

"En algun moment de la campanya, érem 14 candidats i estàvem al dos per cent en (intenció de vot) les enquestes. Bé, sóc una lluitadora, ara estem únicament nosaltres davant de Donald Trump", ha subratllat, abans de considerar que "una nominació" del seu rival és "una victòria" pel president estatunidenc, Joe Biden, i eventual candidat pel Partit Demòcrata.

Encara que ha felicitat a Trump al començament de les seves declaracions, l'ha culpat per les derrotes dels republicans en les 'midterms' de 2018 i 2022, així com de les presidencials de 2020. Així, ha considerat que el seu contrincant és "l'únic republicà del país al que Biden pot derrotar".

L'exdirigent dels Estats Units arriba reforçat després de guanyar la setmana passada en els caucus de Iowa, on es va fer amb més del 50 per cent dels vots davant els altres quatre candidats, que van quedar molt per darrere d'ell. És la primera vegada que un mateix candidat guanya les dues conteses republicanes d'Iowa i New Hampshire, informa la cadena de televisió CNN.

Des de llavors, el governador de Florida, Ron DeSantis, va abandonar la carrera per a la nominació del Partit Republicà i va mostrar el seu suport a Trump. Els republicans Vivek Ramaswamy i Rust Hutchinson també van anunciar la seva sortida després d'obtenir menys del 8 per cent i de l'1 per cent dels vots, respectivament.

El calendari per la nominació del candidat del Partit Republicà inclou primàries amb votació a l'ús amb urnes, però també caucus, en els quals els ciutadans vinculats a un determinat partit debateixen i trien als seus favorits, en alguns casos a mà alçada i sense necessitat de paperetes.

En qualsevol cas, l'elecció no és directa, ja que sigui mitjançant primàries o mitjançant caucus, els ciutadans el que estan decidint és la composició de la delegació d'aquest estat en les convencions nacionals, on es realitzarà formalment la proclamació de la persona que representarà a la formació en els comicis generals --aquest any tindran lloc el 5 de novembre--.

El Partit Republicà celebrarà la seva convenció entre el 15 i el 18 de juliol a Milwaukee (Wisconsin), mentre que el Demòcrata es reunirà del 19 al 22 d'agost a Chicago (Illinois).