Trump guanya les primàries republicanes a Carolina del Sud, estat natal de Haley

MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha guanyat les primàries republicanes a l'estat de Carolina del Sud, segons les projeccions de mitjans com la CNN, amb la qual cosa arrabassa gairebé totes les possibilitats de guanyar la seva principal contrincant Nikki Haley, que tenia les esperances posades en un eventual triomf al seu estat natal.

Amb aquesta victòria, Trump s'emporta els 29 delegats que podia guanyar i els 21 delegats restants s'atorgaran en funció dels resultats dels districtes del Congrés, corresponent tres delegats al guanyador en cadascun dels set districtes de l'estat.

Fins ara, en les primàries celebrades als estats d'Iowa, New Hampshire i Nevada i al territori de les Illes Verges, Haley ha guanyat 17 delegats i Trump 92. Calen 1.215 delegats per guanyar la nominació republicana.

L'expresident ja ha sortit a celebrar la seva victòria i, en un discurs recollit per la CNN, ha assegurat que els resultats projectats suposen "una victòria encara més gran" de la que es va anticipar.

"Mai no hi ha hagut un esperit com aquest", ha dit Trump mentre s'adreçava a una multitud que el victorejava en la seva festa de vigilància la nit de les eleccions a Columbia, i ha afegit que "mai no havia vist el Partit Republicà tan unificat com ho està ara".

"Això ha estat una mica abans del que esperàvem i una victòria encara més gran de la que esperàvem", ha resolt.

TRUMP CIMENTA LA SEVA VICTÒRIA A LA PRESIDÈNCIA REPUBLICANA

Les primàries presidencials republicanes de Carolina del Sud són vistes com la contesa més important de la temporada, ja que, des del 1980, l'únic republicà que ha aconseguit arribar a presidir el partit sense guanyar en aquest estat va ser Mitt Romney el 2012, per la qual cosa aquesta victòria posa Trump en un camí gairebé segur per aconseguir el seu objectiu.

D'altra banda, segons les dades recollides per la CNN, no hi ha cap altre exemple en els últims 40 anys d'una primària presidencial en la qual un candidat hagi superat el dèficit que ha aconseguit Haley en el seu estat natal, la qual cosa significa el segon senyal d'alerta per a la candidata. Des que va començar l'era primària moderna el 1972, cap candidat d'un partit important ha perdut al seu estat d'origen durant la temporada de primàries.

HALEY CONTINUARÀ ENDAVANT AMB LA SEVA LLUITA?

L'equip d'Haley no ha donat una resposta a la seva derrota de moment, però els seus seguidors han assegurat que li continuaran donant suport. "No crec que això hagi acabat", ha dit a la CNN una de les seves partidàries a la sala de la candidata, que mira amb optimisme a les eleccions de Carolina del Nord.

"Estem a favor de qualsevol que estigui en contra de Trump", s'ha sentit cridar a un altre partidari de Haley a la sala, mentre que diverses persones han assegurat que no confien en la projecció i que en general estan frustrats amb les enquestes.

Ningú a la sala ha defensat que aquest sigui el principi de la fi per Haley, idea que comparteix la mateixa candidata, ja que abans d'aquestes primàries va insistir que continuarà en la cursa per la presidència fins a, almenys, el "superdimarts" de març.

"Carolina del Sud votarà dissabte. Però diumenge em continuaré postulant per a presidenta", ha dit Haley, que ha afegit que no se n'anirà "enlloc".