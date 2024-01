Trump guanya els caucus republicans d'Iowa, la primera cita de les eleccions primàries estatunidenques

L'ex-mandatari assegura que se sent "honrat" i "reforçat", i demana "recuperar el país"

DeSantis es fa amb el segon lloc i es queixa de la campanya llançada en contra seva

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha guanyat aquest dilluns els caucus republicans de Iowa amb un 51,1 per cent dels vots dels ciutadans vinculats al Partit Republicà, segons les projeccions de mitjans estatunidencs corresponents al 94 per cent de l'escrutini.

Així, Trump ha aconseguit la victòria a tots els comtats excepte en un i s'ha fet amb 20 delegats (amb 55.432 vots), una xifra molt superior a la del governador de Florida, Ron DeSantis, amb vuit delegats (23.054 vots, el 21,2 per cent), i a l'ex-ambaixadora dels EUA a les Nacions Unides, Nikki Haley, amb altres quatre delegats i la victòria al comtat de Johnson (20.687 vots, un 19 per cent), tal com recull la cadena de televisió CNN.

L'ex-mandatari ha assegurat que se sent "reforçat" i "enormement honrat" pels resultats, i ha tornat a assenyalar que el seu objectiu és "Fer Amèrica Gran de Nou" (Make America Great Again', el seu eslògan de campanya en anglès), tal com "va fer en el seu mandat".

"Em sento genial. Em sento molt honrat (...). Hem de recuperar el nostre país, (...) ha passat per moltes coses dolentes en els últims tres anys i continua passant per coses dolentes", ha declarat Trump en una entrevista exclusiva a la cadena Fox News.

DESANTIS I HALEY SEGUIRAN COMPETINT EN LES PRIMÀRIES

DeSantis ha criticat la campanya en contra seva, i ha agraït als electors el seu suport per donar-li el segon lloc; tot i això, ha lamentat que "els hagin tret el bitllet d'Iowa".

Haley s'ha presentat com una opció "renovadora" i ha carregat contra la "avançada edat" de Trump i de l'actual president, Joe Biden, que les seves polítiques "han aprofundit el deute" estatunidenc i que a més han fallat en la seva visió del futur del país.

Per la seva banda, el candidat republicà Vivek Ramaswamy ha anunciat la seva sortida de la carrera presidencial després dels resultats d'aquesta nit (dos delegats i 8.221 vots, la qual cosa suposa un 7,7 per cent) i tot seguit ha mostrat el seu suport a Trump. El candidat restant, Rust Hutchinson, que ha aconseguit 190 vots (0,2 per cent), no s'ha pronunciat de moment.

El president de la Cambra de Representants, el republicà Mike Johnson, reconegut aliat de Trump, ha felicitat a l'expresident per la seva victòria a Iowa, i ha elogiat als votants per les dures condicions climàtiques en les quals han hagut de triar el candidat del Partit Republicà.

A més, ha carregat contra les polítiques econòmiques i frontereres de l'actual president, Joe Biden, i ha expressat que el país millorarà amb Trump, l'eventual victòria del qual en les eleccions presidencials "farà que la Casa Blanca i el Congrés treballin junts per construir el mur i per acabar la crisi fronterera de Biden, reduir la inflació, restaurar l'economia creixent i reconstruir l'Exèrcit".

"La seva decisiva i històrica victòria aquesta nit hauria de mobilitzar al nostre partit a tancar files perquè puguem aconseguir la victòria al novembre", ha ressaltat Johnson en un comunicat.

La primera cita del calendari de primàries estatunidenques ha començat aquest dilluns amb la previsió que Trump es faria amb la victòria en una jornada marcada per un fred "històric" de 20 graus sota zero, que ha deixat intenses gelades.

El propi ex-mandatari havia apuntat en la prèvia que esperava tenir "una nit tremenda" i havia ressaltat que mai ha vist "un ànim com el que hi ha ara a tot el país, a Iowa".

El calendari per a la nominació del candidat del Partit Republicà inclou primàries amb votació a l'ús d'urnes, però també caucus, en els quals els ciutadans vinculats a un determinat partit debateixen i trien als seus favorits, en alguns casos a mà alçada i sense necessitat de paperetes.

En qualsevol cas, l'elecció no és directa, ja que sigui mitjançant primàries o mitjançant caucus, els ciutadans el que estan decidint és la composició de la delegació d'aquest estat en les convencions nacionals, on es realitzarà formalment la proclamació de la persona que representarà a la formació en els comicis generals --aquest any tindran lloc el 5 de novembre--.

El Partit Republicà celebrarà la seva convenció entre el 15 i el 18 de juliol a Milwaukee (Wisconsin), mentre que el Demòcrata es reunirà del 19 al 22 d'agost a Chicago (Illinois).