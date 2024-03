Trump guanya el caucus republicà de Dakota del Nord en la vigília del 'superdimarts'

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha guanyat aquest dilluns el caucus republicà de Dakota del Nord, en la vigília del 'superdimarts', el gran dia al calendari de les primàries, ja que quinze estats organitzaran les seves respectives votacions de manera simultània per definir als seus candidats a la Casa Blanca.

Trump ha obtingut el 84,4 per cent dels suports davant l'exgovernadora de Carolina del Sud, Nikki Haley, que ha assolit el 14,1 per cent, segons les projeccions de la cadena estatunidenca CNN. Amb aquests resultats, el magnat s'ha fet amb tots els delegats per aquest estat.

Aquesta és la tercera victòria consecutiva de l'expresident a Dakota del Nord, on ha comptat amb el suport del governador, Doug Burgum, exrival durant la campanya d'aquest any, ja que va abandonar la carrera al desembre abans de recolzar a Trump en la vigília del caucus de Iowa.

Dakota del Nord ha votat per un candidat republicà en 14 eleccions presidencials consecutives, sent el darrer demòcrata en guanyar-lo Lyndon B. Johnson al 1964. Al 2020, Trump va derrotar en aquest estat a Joe Biden, llavors candidat demòcrata i actual president estatunidenc, per més de 30 punts.

Estats Units celebra demà el 'superdimarts', la contesa republicana que acapara tota l'atenció aquest any, i en la qual Haley arriba amb la difícil tasca de frenar a Trump en la seva darrera oportunitat de reduir la bretxa que els separa després d'una mediocre carrera per la nominació republicana.

Actualment, l'expresident compta amb 276 delegats per 43 de Haley, que confia en revertir la situació guanyant-se el favor d'estats de votants republicans menys conservadors, com Massachusetts, Vermont o Virginia.