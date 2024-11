Trump guanya Arizona i es proclama vencedor dels set estats frontissa

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha guanyat, segons les estimacions de la cadena nord-americana CNN, la batalla electoral a l'estat d'Arizona, la qual cosa suposa una victòria total del magnat en els set estats denominats frontissa: Pennsilvània, Carolina del Nord, Geòrgia, Michigan, Wisconsin, Nevada i Arizona.

Amb els onze vots electorals de l'estat, Trump aconsegueix els 312 compromissaris, vuit més que els 304 que va aconseguir en el seu primer triomf del 2016 enfront de la llavors candidata demòcrata, l'exsecretària d'estat i antiga primera dama del país, Hillary Clinton.

La rival en aquesta ocasió de Trump, la vicepresidenta dels Estats Units Kamala Harris, es queda amb 226 vots electorals, un menys que els obtinguts per Clinton.

Arizona es va convertir en un estat clau en la victòria del Joe Biden el 2020, el marge de vot del qual respecte a Trump va ser de només 10.457 vots.

A més, la victòria de Trump a l'estat representa l'abandonament definitiu, per part dels seus votants, del republicanisme moderat que van alçar figures com el seu difunt senador i excandidat presidencial, John McCain.

L'única notícia positiva de la nit per als demòcrates és la victòria provisional de Rubén Gallego en les eleccions al Senat per l'estat després de derrotar a Kari Lake, una dels grans exponents del moviment trumpista a Arizona.

Tot i que encara no existeix un recompte definitiu de vots, les projeccions dels mitjans concedeixen el triomf final a Gallego, que acabaria ocupant l'escó de la senadora sortint Kyrsten Sinema, antiga demòcrata que es va acabar identificant com a independent. No obstant això, aquesta victòria és insuficient atès que els republicans, després d'aquestes eleccions, s'han convertit en primera força a la cambra alta del Congrés dels EUA.