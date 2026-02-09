Publicat 09/02/2026 07:42

Trump felicita a Takaichi i li desitja èxit amb la seva "agenda conservadora i de pau a través de la força"

   MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

   El president dels Estats Units, Donald Trump, ha felicitat a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, "per l'aclaparadora victòria" de la seva formació, el Partit Liberal Democràtic, i li ha desitjat èxit amb la seva "agenda conservadora i de pau a través de la força" després d'haver-se alçat amb la 'supermajoria' a la Cambra dels Representants japonesa en aconseguir 310 dels 465 escons en les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge al Japó.

   "Felicitacions a la primera ministra Sanae Takaichi i a la seva coalició per l'aclaparadora victòria en la important votació d'avui", ha publicat Trump en un missatge en xarxes socials en el qual ha subratllat que ha estat "un honor" donar-li el seu suport.

   Al fil, l'inquilí de la Casa Blanca, que manté una destacada afinitat amb la líder ultraconservadora --la pròpia Takaichi li ha expressat el seu "sincer agraïment" en la seva primera publicació en xarxes després dels comicis--, li ha desitjat a la mandatària nipona "molt èxit en l'aprovació de la seva agenda conservadora i de pau a través de la força", el lema amb el qual l'Administració Trump ha vingut presentant la seva política exterior.

