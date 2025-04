Trump eximeix els telèfons, els ordinadors i els xips dels aranzels recíprocs

MADRID 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern nord-americà ha anunciat una sèrie d'exempcions aranzelàries per a telèfons mòbils, ordinadors, microprocessadors i altres productes electrònics que s'aplicaran als gravàmens ordenats el passat 2 d'abril pel president Donald Trump.

Les exempcions, publicades en un butlletí de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera del país, representen una limitació dels gravàmens en excloure aquests productes de dos tipus d'aranzels: l'aranzel del 125% aplicat a la Xina i l'aranzel base del 10% per a gairebé tots els altres països.

Aquesta mesura podria alleujar l'impacte dels aranzels en els consumidors i beneficiar empreses com Apple i Samsung Electronics, entre d'altres.

Les exclusions s'apliquen sobre telèfons mòbils, ordinadors portàtils, discos durs, microprocessadors i xips de memòria, així com màquines utilitzades per fabricar semiconductors, en una picada d'ullet al gegant de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.