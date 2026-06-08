Donald Trump exigeix a Tel-Aviv i a Teheran el cessament "immediat" dels atacs

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha reclamat aquest dilluns a Israel i l'Iran el cessament "immediat" dels atacs després de l'intercanvi de bombardejos de les darreres hores que empitjora el conflicte i posa en escac l'alto el foc pactat a l'abril.
"Israel i l'Iran han de deixar de disparar immediatament", ha assenyalat el president nord-americà en un missatge a les xarxes socials, després de l'intercanvi d'atacs entre Teheran i Tel-Aviv des de diumenge a la nit pels bombardejos israelians a Beirut.
Israel ha informat aquesta nit del llançament de projectils des de l'Iran cap al seu territori en represàlia pel bombardeig sobre els barris del sud de Beirut. Després d'aquesta escalada hi ha hagut altres bombardejos israelians contra un complex petroquímic a la província iraniana de Khuzestan, mentre que la Guàrdia Revolucionària Islamica assegura haver "respost" amb cops contra "indústries similars" a Haifa.
En aquest sentit, Trump ha insistit que Teheran i Tel-Aviv aturin els atacs i ha dit que demanarà al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que no adopti represàlies per facilitar una sortida negociada al conflicte. De la mateixa manera, ha instat l'Iran a cessar els atacs amb míssils i a tornar a la taula de negociació per tancar un acord.
"El que suggeriria a l'Iran és: heu llançat els vostres míssils. Prou. Torneu a la taula i arribeu a un acord", ha apuntat el mandatari nord-americà en unes declaracions recollides per mitjans nord-americans.