Trump és evacuat del Sopar de Corresponsals després d'un intent d'atac amb armes de foc

Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP
MADRID, 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, junt amb la primera dama, Melania Trump, i el seu Gabinet han estat evacuats aquest dissabte d'un sopar organitzat per l'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca arran d'un intent fallit d'assalt amb armes de foc neutralitzat pel Servei Secret nord-americà, que s'ha saldat amb un agent ferit, encara que la seva vida de moment no corre perill.
Les autoritats han detingut el sospitós, un californià de 31 anys, al que el líder republicà ha titllat de "llop solitari" i "persona amb greus problemes" en una roda de premsa posterior Fonts de la Fiscalia d'Estats Units, en comentaris a Fox News, han precisat que es tracta de Col·le Allen, professor, amb domicili a la ciutat de Torrance i al que se li imputen dos càrrecs: ús d'un arma de foc en un crim violent i assalt a un agent federal amb arma de foc.
Allen, segons les primeres investigacions, va aparèixer armat en un dels controls de seguretat de l'hotel Washington Hilton, on se celebrava l'esdeveniment, i va intentar travessar corrent el vestíbul mentre disparava amb un arma encara no identificada abans d'acabar reduït pels agents del Servei Secret. Hores més tard, el propi Trump ha compartit imatges a través de les seves xarxes socials on es poden apreciar al sospitós sota custòdia poc després de ser neutralitzat.
Els trets es van escoltar a la sala d'esdeveniments de l'Hilton, la qual cosa va provocar reacció immediata per part de l'organització de l'esdeveniment i del personal de seguretat del president, la primera dama i la resta de membres del gabinet presents en l'acte. Tot seguit, s'ha sol·licitat als assistents que abandonessin el lloc, enmig d'aplaudiments que van acompanyar la sortida.
Alguns dels presents, com la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelat que s'han vist obligats a romandre durant diversos minuts amagats sota les seves taules com a mesura de precaució.
TRUMP DEMANA QUE SIGUI APROVAT EL SEU SALÓ DE BALL CUIRASSAT
Malgrat l'incident, Trump ha volgut comparèixer després davant dels mitjans per comentar l'ocorregut i traslladar el seu agraïment al "fantàstic treball" del Servei Secret de la seva Administració durant tot el succés.
Els periodistes congregats a la sala de premsa de la Casa Blanca han preguntat al president sobre el "motiu" que ha portat a l'agressor a entrar armat, al que Trump ha respost que "té un treball perillós" i aquestes coses li succeeixen a "les persones de gran impacte". Finalment, ha assegurat que "se sabrà més en els propers dies, fins i tot en les properes hores".
El president ha agraït al Servei Secret el seu treball, que ha qualificat de "molt ràpid" i "molt eficaç". "L'actuació del Servei Secret i de tota la Policia em va semblar molt bona. Va ser tot molt ràpid, no va haver-hi molt temps per pensar, perquè van passar només segons abans que sortíssim per la porta cap a una zona segura", ha expressat Trump.
De la mateixa manera, el mandatari nord-americà ha volgut treure ferro a l'assumpte i espera poder celebrar de nou el Sopar de Corresponsals de la Casa Blanca "en els propers 30 dies". L'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat que "prendran una decisió en breu" i ha matisat que, "independentment de la decisió, la nit serà molt diferent al planejat". "Senzillament, haurem de repetir-la", ha conclòs.
Trump ha aprofitat per instar a l'aprovació de la seva ambiciosa renovació de l'ala aquest de la Casa Blanca, un gran saló de ball, ara mateix suspès per ordre d'un tribunal després de dictaminar que no es van seguir els procediments adequats abans que comencés el projecte.
"Haig de dir que examinem les condicions d'aquest lloc", ha explicat en referència a l'hotel, "i no semblava un edifici molt segur, i no volia dir això, però per coses com aquesta hem de comptar amb els atributs (del saló de ball), perquè té cristall a prova de bales i és a prova de drons, i l'Exèrcit ho recomana, i el Servei Secret també".
"El cas és que, avui dia, ens fan falta mesures de seguretat com mai abans s'han vist", ha conclòs.
Per la seva banda, el servei de protecció presidencial ha subratllat la "valentia" dels seus integrants, especialment la d'un oficial disparat per l'atacant que es troba de moment fora de perill en haver portat una armilla antibala.
"No és fàcil, i puc dir-los que han actuat de forma admirable. Hem pogut veure el que fan. I aquesta persona, quan es va abalançar contra un lloc de control, va ser detinguda. Això demostra que el nostre sistema de protecció en múltiples nivells funciona. I estic agraït als nostres socis que ens ajuden a construir i protegir aquestes instal·lacions", ha emfatitzat un comunicat publicat en xarxes pel Servei Secret.
"Avui s'ha vist el pitjor i el millor d'aquest país", ha assegurat el fiscal general d'Estats Units, Todd Blanche, en començar la roda de premsa aclaridora.
AMICS INTERNACIONALS, SOCIS I CRÍTICS DE TRUMP CONDEMNEN L'INCIDENT
En el capítol de reaccions internacionals, estrets aliats de Trump com el president d'Argentina, Javier Milei, o el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, han celebrat que el president hagi resultat il·lès.
"Ens alleuja saber que el President i la Primera Dama es troben bé i fora de perill", ha manifestat Netanyahu en el seu nom i en el de la seva dona, Sara. "Enviem els nostres millors desitjos d'una ràpida i completa recuperació a l'agent de policia ferit i felicitem al Servei Secret dels Estats Units per la seva ràpida i decisiva actuació", ha afegit.
Rivals polítics com el governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom, també han traslladat missatges d'ànim a Trump. "La premsa lliure és fonamental en aquest país i la violència mai és acceptable", ha indicat el governador.
La cap diplomàtica de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reiterat per la seva banda que "la violència política no té cabuda en una democràcia" i que un esdeveniment "destinat a honrar la llibertat de premsa mai hauria de convertir-se en un escenari de por".