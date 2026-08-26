Trump estén l'embargament contra Cuba fins al setembre de 2027

Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP
MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat un memoràndum pel qual prorroga l'embargament imposat contra Cuba per un any més, això és, fins al setembre de 2027, al·legant que la decisió redunda en "l'interès nacional" del país nord-americà.
Aquestes mesures econòmiques, comercials i financeres contra l'Havana estan emmarcades en la Llei de Comerç amb l'Enemic dels Estats Units, que data de l'any 1917. No obstant això, les sancions contra l'illa van començar sota la presidència del 34è mandatari nord-americà, Dwight Eisenhower, en la dècada de 1960.
Malgrat que el document oficial, consultat per Europa Press, s'ha fet públic aquest mateix dimarts, la signatura del mateix es va produir el passat 20 d'agost, decretant-se amb ell la pròrroga de l'embargament fins al 14 de setembre de 2027.
UNA POLÍTICA "GENOCIDA" PER "ASFIXIAR" Al PAÍS
Des de la cúpula dirigent havanera s'ha pronunciat el ministre d'Exteriors cubà, Bruno Rodríguez, qui ha condemnat "en els termes més enèrgics" l'extensió assegurant que la mateixa prova que Washington "persisteix en el seu propòsit d'asfixiar" la nació "sencera".
"Cuba condemna en els termes més enèrgics l'extensió per un any més del bloqueig econòmic, comercial i financer impost pel govern d'Estats Units, una política genocida que es manté contra el nostre poble per més de sis dècades", ha expressat l'alt funcionari en un missatge a les xarxes.
Segons el parer del jerarca del Carib, aquesta pròrroga per part de la Casa Blanca "no és un acte administratiu menor" sinó "la confirmació" que Washington "persisteix en el seu propòsit d'asfixiar a una nació sencera" en, ha denunciat, "el moment més cruel de l'ofensiva nord-americana contra Cuba en anys recents".
Cal recordar que les pressions d'Estats Units contra l'illa s'han empitjorat especialment durant aquest últim mandat de Donald Trump en forma de sancions contra el propi cap de l'Executiu cubà, Miguel Díaz-Canel, o el seu predecessor en el càrrec, Raúl Castro.
En relació amb el bloqueig s'ha pronunciat aquesta mateixa setmana Díaz-Canel, qui s'ha preguntat per què EUA bloqueja al país si són "tan maldestres, incapaços, ineficients" i podrien "caure" per si mateix. "Ells saben que Cuba, bloquejada, ha aconseguit solucionar problemes que no estan resolts avui a Estats Units en matèria de justícia social", va asseverar el mandatari en una entrevista per al diari brasiler 'Folha'.
En aquesta mateixa entrevista, el líder del Carib va sostenir que el país no està "a la vora d'un col·lapse" sinó "en una situació complexa, però amb una creativitat enorme que se sumeixi a la capacitat heroica de resistència del poble cubà".
"Hi ha apagades, però cap apagada ha apagat l'esperança del poble cubà. Hi ha carències, però cap carència ha fracturat la capacitat de créixer", va insistir Díaz-Canel reivindicat la "capacitat de funcionar" del seu país, malgrat la crisi en què es troba sumida l'illa.