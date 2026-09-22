Trump espera un acord amb l'Iran "just després de les eleccions" de mig mandat

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que un acord amb les autoritats iranianes per posar fi al conflicte al Pròxim Orient tindrà lloc "just després de les eleccions" de mig mandat previstes el 3 de novembre als Estats Units (EUA), alhora que ha assegurat que "no tindria sentit no assolir-lo".
"Crec que aquest acord arribarà després de les eleccions, perquè no té sentit per a ells no fer-ho. Estan esperant a veure com em va en les 'midterm'", ha dit durant la seva intervenció en la 81a Assemblea General de l'ONU, que té lloc a la ciutat de Nova York.
En aquest sentit, s'ha preguntat si realment hi haurà un acord "que els permeti reconstruir i crear un país molt més gran que abans, potser fins i tot un dels més grans del Pròxim Orient" o si "caldrà aniquilar-los". "Ho hauré de fer ràpidament, per no donar-los l'oportunitat de matar i destruir la gent i atacar novament altres països?", ha apuntat.
El magnat novaiorquès, que en anteriors ocasions ha indicat que espera que la fi de la guerra estigui a prop, ha assegurat que el Partit Republicà sortirà airós de la contesa electoral. "Els estaré donant suport", ha afirmat. "Els iranians no s'adonen que no soc jo el que es presenta als comicis directament", ha afegit.
Així, ha reivindicat el seu paper com el d'un líder que "ha assolit la pau". "Com a president de la nació més extraordinària de la història, no tinc interès a permetre que els perills creixin ni un dia més, per la qual cosa mentre els altres parlen, jo actuo", ha afirmat.
"Mentre d'altres han parlat de pau, jo he assolit la pau. Mentre d'altres han ignorat les amenaces, jo les he afrontat. Mentre d'altres han parlat de valentia, els EUA n'han demostrat. Mentre d'altres han promès fortalesa, jo l'he utilitzat per convertir els EUA en el país més poderós del món", ha puntualitzat, abans d'assenyalar que "no hi ha cap millor exemple d'amenaça com la que els EUA afronten amb l'Iran".
Sobre el desenvolupament d'un programa nuclear iranià, ha insistit que no permetrà "mai" a l'Iran obtenir una arma nuclear: "quan vaig accedir al càrrec, vaig obrir immediatament negociacions amb l'Iran i els vaig oferir cooperació econòmica a canvi de posar fi al programa nuclear, però s'hi van negar per complet, cosa que va ser un greu error".