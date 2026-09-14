Trump esbossa la possibilitat de "quedar-se" a l'Iran i "quedar-se amb el petroli, com a Veneçuela"

Handout/U.S Navy / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha plantejat aquest diumenge per la nit la possibilitat de "quedar-se" a l'Iran i "quedar-se amb el petroli, com a Veneçuela", en lloc de replegar a les forces nord-americanes desplegades al voltant de la República Islàmica després d'una hipotètica fi de la guerra que a l'última setmana ha insistit a situar entorn de les eleccions de mig mandat nord-americans, les 'midterms', el proper 3 de novembre.
"Al final ens anirem. Tret que decidim quedar-nos i quedar-nos amb el petroli, com a Veneçuela", ha declarat davant dels mitjans de comunicació reunits davant de la seva visita a l'Irish Open de golf, celebrat a Doonbeg, a la costa occidental d'Irlanda.
L'inquilí de la Casa Blanca ha insinuat aquest escenari després de ser preguntat sobre una reunió planejada inicialment per al dilluns entre els països del Consell de Cooperació pels Estats Àrabs del Golf --Aràbia Saudita, Bahrain, Unió dels Emirats Àrabs, Kuwait, Oman, i Qatar--, l'Iraq i l'Iran. "No m'importa. És cosa seva", ha declarat abans de mostrar certa aprovació per la trobada si així "són feliços" els països involucrats, afegint, això sí, a Israel.