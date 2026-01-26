Trump envia el "tsar de les fronteres" a Minnesota després de la mort d'Alex Pretti a Minneapolis

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat que enviarà el "tsar de les fronteres", Tom Homan, a l'estat de Minnesota després de la mort d'Alex Pretti a Minneapolis a mans dels agents del Servei d'Immigració i Control de Duanes dels EUA (ICE) en les manifestacions per les batudes contra la migració.
"Enviaré Tom Homan a Minnesota aquesta nit. No ha estat involucrat en aquesta àrea, però hi coneix i aprecia molta gent. En Tom és dur, però just, i em mantindrà informat", ha assenyalat aquest dilluns en un missatge per les xarxes socials.
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha precisat que Homan s'encarregarà de gestionar les investigacions sobre el frau que ha provocat "el robatori de milers de milions de dòlars dels contribuents" i també de dirigir les operacions de l'ICE a Minnesota.
Per la seva banda, la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, ha afirmat que és una "bona notícia per a la pau, la seguretat i la rendició de comptes a Minneapolis". "He treballat estretament amb en Tom durant l'últim any i ha estat un actiu fonamental per al nostre equip", ha expressat.
En aquest sentit, ha afirmat que "la seva experiència i perspicàcia" ajudarà les autoritats en les "investigacions de frau a gran escala a l'estat", i també a "eliminar amenaces a la seguretat pública, immigrants il·legals i delinqüents violents dels carrers de Minneapolis".
Això es produeix després que el comandant de la Patrulla Fronterera a Minneapolis, Gregory Boví, afirmés diumenge que els agents federals són "víctimes" de l'incident en el qual dissabte Pretti va morir tirotejat per un agent.
Boví va instar els manifestants a no "interferir en una intervenció de les forces de seguretat". "El que han d'afrontar els agents a Minneapolis són situacions caòtiques, molt difícils i violentes", va subratllar.
Aquesta i altres actuacions dels agents, com la mort de Reneé Good el 7 de gener, també tirotejada, o la detenció d'un nen de cinc anys, han desencadenat la indignació entre la població de l'estat. Les autoritats municipals i estatals han demanat la retirada de les forces federals addicionals i la fi de l'"ocupació".