Trump "encara està interessat" en una via diplomàtica amb l'Iran

La Casa Blanca diu que Trump "ha evitat un conflicte nuclear" i que "tothom hauria d'estar satisfet"

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels EUA, Donald Trump, "encara està interessat" a mantenir negociacions amb l'Iran per a un acord sobre el seu programa nuclear després dels bombardejos de diumenge contra el país centreasiàtic, segons ha indicat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Si el règim iranià es nega a acceptar una solució diplomàtica pacífica, en la qual el president encara està interessat i obert, per què el poble iranià no hauria d'arrabassar el poder a aquest règim increïblement violent que els reprimeix des de fa dècades?", s'ha preguntat, en referència a les paraules de Trump sobre un possible canvi de règim a Teheran.

Leavitt, qui ha dit que "tothom hauria d'estar satisfet amb la valenta acció adoptada per Trump i l'exèrcit dels Estats Units", ha destacat que els bombardejos contra les instal·lacions de Fordo, Natanz i Esfahan han estat "una operació amb la qual presidents del passat havien somiat, si bé cap va tenir el coratge de fer-ho".

"Trump ho ha fet per posar fi a una amenaça imminent no només per a l'Estat d'Israel, sinó també per als Estats Units i la resta del món. El país és avui un lloc més segur per aquesta ferma acció del president, que ha evitat un conflicte nuclear", ha argumentat durant una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana Fox.

En aquest sentit, ha enaltit que Trump "ha evitat que un règim radical obtingui bombes nuclears" i ha afegit que ha pres la decisió "seguint el seu instint i la informació d'intel·ligència que tenia". "Va veure que l'Iran estava a unes setmanes d'obtenir una arma nuclear", ha argumentat, després de les tensions amb la directora d'Intel·ligència Nacional, Tulsi Gabbard.