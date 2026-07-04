Trump enalteix la fortalesa econòmica i militar d'EUA en el Dia de la Independència amb missatges d'expansió global

Europa Press/Contacto/Andrea Hanks/White House
MADRID 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El president nordamericà, Donald Trump, ha aprofitat la seva intervenció amb motiu del 250 aniversari de la independència del país per subratllar la potència econòmica i militar d'Estats Units, defensant que la nació travessa, segons el seu diagnòstic, un moment de màxima expansió i prestigi internacional.
En el plànol econòmic, el mandatari ha assegurat que el país està liderant un cicle de creixement sense precedents recents, destacant l'arribada massiva d'inversió estrangera.
"Construïm l'economia més gran i dinàmica. I, per cert, el nostre país està millor que mai", ha assenyalat abans d'afegir que "19,2 bilions de dòlars (entorn de 16.780.800 milions d'euros) estan arribant a Estats Units procedents de tot el món", una xifra que ha vinculat a un auge industrial en marxa.
El magnat novaiorquès ha sostingut a més que la seva política aranzelària i el seu resultat electoral han afavorit la industrialització del país, amb noves infraestructures productives. "S'estan construint plantes i fàbriques per tot Estats Units ara mateix, i s'estan construint a un ritme que mai abans havíem vist", ha afirmat, defensant que el ritme d'expansió supera qualsevol registre anterior.
En l'àmbit de la seguretat i la defensa, Trump ha reivindicat l'hegemonia militar nordamericana i el seu paper històric en els grans conflictes del segle XX. "Vam crear l'Exèrcit més fort i poderós", ha dit al mateix temps que va assegurar que el país ha estat decisiu en la configuració de l'ordre internacional contemporani.
L'inquilí de la Casa Blanca ha llançat també missatges de fermesa en política exterior, afirmant que adversaris d'Estats Units han estat afeblits o continguts, tot això en un discurs en el qual ha combinat referències històriques amb afirmacions de lideratge global.
En aquest context, ha asseverat que diferents països "estan desesperats per arribar a un acord", subratllant la posició dominant de Washington en les negociacions internacionals.
Trump ha emmarcat aquestes declaracions en una narrativa històrica de 250 anys d'influència nordamericana, assenyalant que el país segueix sent referent mundial en progrés i valors. "Durant 250 anys, el món sencer ha mirat al nostre país i s'ha inspirat", ha sentenciat, no sense abans criticar la situació prèvia al seu mandat, assegurant que el país havia travessat una etapa de debilitament internacional.
No obstant això, ha defensat que la percepció global ha canviat radicalment: "Ara només hi ha respecte. I vull dir-los que el millor està per venir", ha conclòs.