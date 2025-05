Trump elogia la UE per accelerar les negociacions després d'amenaçar el bloc amb un aranzel del 50%

MADRID 27 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, s'ha mostrat satisfet amb la reacció de la Unió Europea (UE) d'accelerar les converses comercials després d'amenaçar el bloc amb fixar un aranzel del 50% per als productes procedents d'Europa.

"M'acaben d'informar que la UE vol fixar ràpidament les dates de la reunió. Això és positiu, i espero que, finalment, tal com exigeixo a la Xina, les nacions europees s'obrin al comerç amb els EUA. Tots dos estaran molt contents i tindran èxit si ho fan!", ha assegurat Trump a través del seu perfil de Truth Social.

En aquest sentit, l'inquilí de la Casa Blanca ha recordat que té l'autoritat per "establir un acord" comercial per als EUA si no es pot arribar a un pacte o si considera que són tractats injustament.

El comissari de Comerç de la UE, Maros Sefcovic, ha traslladat als EUA el seu "ple compromís" d'arribar a un acord que beneficiï les dues parts, després que el president nord-americà, Donald Trump, amenacés divendres amb imposar aranzels del 50% sobre els productes europeus a partir de l'1 de juny.