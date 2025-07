Trump elogia en una carta a Bolsonaro i diu que "espera" que es cancel·li el judici en contra seva

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha elogiat aquest dijous a l'exmandatari brasiler Jair Bolsonaro, al que ha qualificat com a "líder molt respectat i fort", en una carta en la qual ha manifestat que "espera" que es cancel·li el judici contra l'ultradretà per cop d'estat, extrem que ha motivat parcialment els aranzels del 50 per cent anunciats recentment per Washington.

"No em sorprèn veure'l al capdavant de les enquestes; vostè va ser un líder molt respectat i fort que va servir bé al seu país. Comparteixo el seu compromís d'escoltar la veu del poble i em preocupen molt els atacs a la llibertat d'expressió --tant a Brasil com als Estats Units-- que provenen del Govern actual", ha declarat l'inquilí de la Casa Blanca.

Hores més tard, Bolsonaro ha emès un vídeo a X en el qual ha agraït a Trump la seva missiva i la seva "preocupació" pel judici, i ha aprofitat per reiterar que està sent processat per "un delicte inexistent".

Poc abans, Lula ha denunciat en un discurs retransmès en el seu compte de la xarxa social X un "xantatge inacceptable en forma d'amenaces a les institucions brasileres i informació falsa sobre el comerç" entre els dos països, al mateix temps que ha defensat les "més de deu reunions" mantingudes amb Washington referent a això.

"Presentem una proposta de negociació el 16 de maig. Esperàvem una resposta, però el que rebem va ser un xantatge inacceptable", ha assenyalat.