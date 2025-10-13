Trump dona per iniciades les converses per a la segona fase del pla de pau

Al-Sisi elogia Trump per ser "l'únic capaç de posar fi a la guerra" entre Israel i Hamas
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que les converses per a una segona fase de l'acord de pau entre Israel i Hamas ja "han començat", en les seves primeres declaracions després d'aterrar a Egipte per participar en la simbòlica rúbrica d'aquest pacte, que ja s'ha traduït aquest dilluns en un intercanvi d'ostatges i presos.
"Han començat, fins on jo sé, cara a cara", ha declarat Trump, en unes declaracions als mitjans al costat del seu homòleg egipci, Abdel Fattah al-Sisi. El mandatari nord-americà, principal impulsor del pla de pau, ha suggerit a continuació que les fases estan, a la pràctica, "una mica encavalcades" entre si.
Al-Sisi, per la seva banda, ha elogiat Trump per ser l'"únic capaç de posar fi a la guerra" entre Israel i Hamas poc després que el magnat aterrés a la localitat egípcia de Sharm al-Sheikh per a la cimera en la qual se signarà l'acord d'alto el foc a Gaza.
"El que hem de fer ara és consolidar l'alto el foc i assegurar-nos que es mantingui i perduri, perquè puguem entregar tots els cossos restants a les seves famílies. Això és fonamental. Cal portar més ajuda humanitària i col·laborar estretament en el seguiment de l'alto el foc", ha subratllat.
Per la seva banda, Trump ha catalogat de "líder poderós" Al-Sisi. "Hamas respecta aquest país i respecta els líders egipcis. Ha tingut un paper molt important. L'aprecio molt", ha explicat.