Trump dona per "garantit" que Espanya complirà amb el compromís de despesa del 5 per cent a l'OTAN

MADRID 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha declarat aquest divendres absolutament convençut que Espanya complirà amb el compromís de despesa del 5 per cent a l'OTAN.

"Espanya no ha complert però ho farà. Per cert, podem garantir que ho farà. Era l'únic país que, d'alguna manera, va provar d'evitar posar els diners", ha manifestat el president dels Estats Units en una conferència de premsa.

Els líders de l'OTAN van rubricar dimecres el compromís d'elevar l'objectiu de despesa en defensa al 5% del PIB durant la següent dècada, en un acord que renova l'horitzó d'inversió militar collats per la pressió del president dels Estats Units i l'escenari de seguretat turbulent marcat per la invasió russa d'Ucraïna.

Trump, que dimecres va arribar a amenaçar Espanya amb càstigs comercials per les seves reticències a elevar la despesa en defensa, ha explicat que l'acord assolit en la cimera de l'OTAN aquesta setmana per apujar les contribucions demostra el "respecte" de l'Aliança Atlàntica cap a la seva administració.

"L'OTAN ha demostrat un gran respecte pel nostre país", ha assegurat Trump aquest divendres en una conferència de premsa. "Hem aconseguit una cosa que ningú no veia possible: passar d'un 2 per cent a un 5 per cent de finançament", ha afegit el president, qui estima "un bilió de dòlars més a l'any" en concepte de despesa gràcies a aquest acord.

"Ens estem portant molt bé amb molts d'aquests països. Ens tornen a respectar, quan fa sis mesos això no passava", ha afegit el president nord-americà.

INSISTEIX QUE HI HA PAÏSOS QUE "ESTAFEN" ELS ESTATS UNITS

Trump no ha insistit en les seves amenaces econòmiques contra Espanya per les reticències del Govern central a complir amb el compromís del 5 per cent, tot i que el president dels Estats Units ha indicat que "hi ha països que ens estan estafant".

"Alguns països estan molt emprenyats amb nosaltres i creuen que poden fer el que els dona la gana. Hem arribat a perdre un bilió de dòlars a l'any en comerç. Els molesta perquè en comptes de guanyar 5.000 milions de dòlars, s'hauran de conformar amb recuperar el que han gastat. Jo vull ser bo. Vull que ells hi surtin guanyant, i que nosaltres també hi sortim guanyant", ha indicat.