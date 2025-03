Trump diu que Zelenski li ha enviat una carta assegurant estar llest per signar l'acord sobre terres rares

MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que ha rebut una carta del seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, dient que està llest per reprendre les negociacions per posar fi al conflicte després de la invasió russa al febrer del 2022, la qual cosa inclou signar "l'acord sobre minerals i seguretat".

El cap de la Casa Blanca ha assenyalat davant del Congrés que ha rebut una missiva "important" en la qual el president d'Ucraïna diu estar preparat per "asseure's a la taula de negociacions el més aviat possible per apropar una pau duradora", un extrem no confirmat fins al moment per Zelenski.

"Valorem molt el que els Estats Units ha fet per ajudar a Ucraïna a mantenir la seva sobirania i independència. Quant a l'acord sobre minerals i seguretat, Ucraïna està disposada a signar-ho en qualsevol moment que li resulti convenient", ha assegurat Trump que resa la carta.