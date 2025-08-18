Trump diu que Ucraïna "no recuperarà Crimea" i "no podrà unir-se a l'OTAN"

Zelenski suggereix que no renunciarà a Crimea: "Igual que després del 2022 els ucraïnesos no van cedir Kíiv, Odessa ni Khàrkiv"
MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que la devolució de la península de Crimea --annexionada per Rússia el 2014-- i la incorporació d'Ucraïna a l'OTAN estan fora de la taula de negociacions, el día abans de reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, en la qual abordaran el tractat durant la cimera del passat divendres a Alaska amb el mandatari rus, Vladímir Putin.
"Recordin com va començar. No es recuperarà la Crimea que (l'ex-president Barack) Obama li va donar (fa 12 anys, sense disparar un tret!), i Ucraïna no podrà unir-se a l'OTAN. Hi ha coses que mai canvien!", ha assegurat a la seva xarxa Truth Social, en un breu missatge en el qual ha assenyalat que "Zelenski pot posar fi a la guerra amb Rússia gairebé immediatament, si volgués, o pot continuar lluitant".
Poc després, Trump ha emprat la mateixa plataforma per celebrar que "demà és un gran dia a la Casa Blanca". "Mai havíem vist als dos líders europeus junts. És un gran honor rebre'ls!", ha agregat, davant de l'esperada arribada a Washington D.C. de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen i els líders d'Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Finlàndia, a més del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que acompanyaran a Zelenski.
Per la seva banda, el mandatari ucraïnès, que ha confirmat la seva arribada a Washington D.C., ha assenyalat a través del seu canal de Telegram que "tots desitgem per igual posar fi a aquesta guerra de forma ràpida i segura".
"I la pau ha de ser duradora. No com fa anys, quan Ucraïna es va veure obligada a renunciar a Crimea i part del nostre est, part del Donbàs, i Putin simplement ho va utilitzar com a trampolí per a un nou atac. O quan Ucraïna va rebre suposades "garanties de seguretat" el 1994, però no van funcionar", ha defensat, abans de sostenir que "no va valer la pena renunciar a Crimea llavors, igual que després de 2022 els ucraïnesos no van renunciar a Kíiv, Odessa ni Khàrkiv".
"Confio que protegirem a Ucraïna, garantirem eficaçment la seva seguretat, i el nostre poble sempre estarà agraït al president Trump, a tots els Estats Units, a tots els seus socis, pel seu suport i la seva inavaluable ajuda", ha assegurat.