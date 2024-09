Trump diu que la seva "determinació és més forta després d'un altre intent d'assassinat"

MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha afirmat que la seva "determinació és més forta després d'un altre intent d'assassinat" després que les autoritats nord-americanes hagin detingut a una persona després de notificar trets al camp de golf del magnat a Florida, fets que estan sent investigats per l'Oficina Federal d'Investigació (FBI).

"La meva determinació és més forta després d'un altre intent d'assassinat. Mai baixaré el ritme. Mai em rendiré. MAI EM RENDIRÉ", ha indicat en un correu electrònic per recaptar fons recollit per la cadena de televisió nord-americana CNN.

D'altra banda, ha actualitzat la seva pàgina web subratllant que està "sa i estalvi" i "ningú ha resultat ferit". "No temin (...) Però hi ha gent en aquest món que farà el que sigui per detenir-nos. No deixaré de lluitar per vosaltres. Sempre us estimaré per recolzar-me", es pot llegir.

Els caps de campanya de Trump han asseverat al seu personal que la seguretat "és sempre" la seva "principal prioritat". "Aquest no és un assumpte que prenguem a la lleugera. La seva seguretat és sempre la nostra màxima prioritat. Li demanem que es mantingui alerta en les seves anades i vingudes diàries. Que estigui atent i mantingui un nivell constant de consciència de la situació", segons un comunicat.

L'FBI està "investigant el que sembla ser un intent d'assassinat" contra Trump, amb prou feines dos mesos després d'un intent d'assassinat en contra seu en un míting a Pennsilvània, que es va saldar amb un simpatitzant mort. El candidat presidencial es troba fora de perill.

Un agent del Servei Secret va veure el canó d'un rifle i es "va enfrontar" al sospitós. A més, un testimoni va fer una fotografia del seu vehicle, la qual cosa va conduir a la detenció de l'home. Les autoritats "van inundar" la zona d'agents i van detenir a un individu que no estava armat i no ha fet cap declaració sobre la seva presumpta participació en l'incident.

No obstant això, els agents van trobar un rifle AK-47, dues motxilles i una càmera GoPro en el lloc en el qual el sospitós estava situat entre els arbustos del camp de golf. Segons fonts policials, la persona detinguda ha estat identificada com a Ryan Wesley Routh, de 58 anys. Aquest es trobava a uns 400 metres de Trump, qui ha abandonat el camp de golf i es troba de nou a la seva mansió de Mar-a-Lago.