Trump diu que "s'apropa el moment" d'arribar a un acord amb l'Iran o "potser volar-los per l'aire"

Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P
MADRID, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit que "s'apropa el moment" de prendre una decisió definitiva sobre l'Iran, suggerint que la seva Administració podria optar per aconseguir un pacte que posi fi a la guerra o "potser volar-los per l'aire", assegurant que el conflicte en l'estret d'Ormuz conclourà "molt ràpid d'una forma o una altra".
En resposta a les preguntes de la premsa des del Despatx Oval, a la Casa Blanca, sobre com aconseguir un pacte quan es brega amb una contrapart "boja" i "irracional", el mandatari nord-americà ha respost que "potser els volem per l'aire. Hem de prendre aquesta decisió. Els volem per l'aire o fem un tracte, però el moment s'apropa".
Aquestes declaracions es produeixen amb prou feines unes hores després que el Govern de l'Iran confirmés la recepció de la resposta oficial de Washington a la seva última proposta de pau; la portaveu de l'Executiu iranià, Fatemé Mohajerani, va detallar el dimecres que el ministre d'Exteriors, Abbas Araqchi, va presentar un informe sobre les seves recents gestions a Nova York, defensant la via diplomàtica per desbloquejar la situació malgrat que Trump havia qualificat prèviament d'"inacceptable" el pla de Teheran, el qual contemplava reobrir l'estret d'Ormuz en un termini de set dies si s'acceptaven les seves condicions.