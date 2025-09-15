Trump diu que Qatar és "un gran aliat" i demana a Israel que vagi "molt en compte"

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha subratllat que Qatar és "un gran aliat" de Washington i ha reclamat a Israel que vagi "molt, molt en compte" amb les seves accions, després del bombardeig perpetrat la setmana passada per l'exèrcit israelià contra una delegació del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la capital de Qatar, Doha.
"Estem amb ells. Han estat un gran aliat", ha dit Trump. "Qatar ha estat un gran aliat. Han tingut una vida molt difícil perquè estan enmig de tothom, així que han de ser políticament correctes en les formes, però us dic que han estat un gran aliat dels EUA", ha destacat.
Així, ha traslladat al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que "ha d'anar molt, molt en compte". "Han de fer alguna cosa amb Hamas, però Qatar ha estat un gran aliat dels EUA", ha reiterat, abans de subratllar que l'emir Tamim bin Hamad al-Thani és "una persona meravellosa".
Trump també ha manifestat a Doha que "han de millorar les seves relacions públiques". "La gent en parla molt malament, i no hauria de ser així. Qatar ha estat un gran aliat i Israel i la resta han de tenir molta cura. Quan s'ataca gent, cal anar amb compte", ha reblat.
El bombardeig, que va matar cinc membres del grup palestí i un agent de Qatar, es va executar contra una delegació de Hamas quan es reunia per abordar l'última proposta d'alto el foc a la Franja de Gaza formulada per Trump, un fet que va ser qualificat de "terrorisme d'estat" per part del primer ministre de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.