Trump diu que no hauria d'haver comptat amb el comediant que va definir Puerto Rico com a "illa d'escombraries"

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ex-president nord-americà i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha reconegut que el comediant Tony Hinchcliffe, qui va qualificar a Puerto Rico com una "illa d'escombraries" en un míting del magnat, "probablement" no hauria d'haver participat, després que el seu comentari provoqués una ona de crítiques al país.

"No sé si és un gran problema o no, però no vull que ningú faci bromes desagradables o estúpides. Probablement no hauria d'haver estat allà", ha declarat Trump aquest dimarts en un míting a Allentown, Pennsilvània.

L'expresident ha insistit que és estimat a Puerto Rico, i que ell els estima a ells, i ha recordat que quan ell governava va ajudar als seus habitants amb les devastadores conseqüències de l'huracà María, un cicló que va assotar a la illa i va deixar gairebé 3.000 morts.

"He tingut grans relacions amb els hispans, però he tingut una relació realment bona amb Puerto Rico i la gent de Puerto Rico, ells m'estimen. Cada vegada que surto, veig a algú de Puerto Rico, em fan una abraçada i un petó", ha asseverat.

LA REACCIÓ DE BIDEN

El president nord-americà, per la seva banda, ha qualificat l'acudit del comediant com a "escombraries": "Avui mateix m'he referit a la retòrica odiosa sobre Puerto Rico que va proferir el partidari de Trump en el seu míting al Madison Square Garden com a escombraries, que és l'única paraula que se m'ocorre per descriure-la", ha dit al seu compte de la xarxa social 'X'.

"La seva demonització dels llatins és inconcebible. Els comentaris en aquest míting no reflecteixen qui som com a nació", ha agregat.

Després del comentari abocat en el míting del republicà, en el qual Hinchcliffe va qualificar a Puerto Rico com una "illa flotant d'escombraries enmig de l'oceà", diversos artistes i personalitats, entre ells, Bad Bunny, Jennifer López o Ricky Martin, van difondre missatges de suport i van demanar el vot per Kamala Harris. Després d'això, l'equip de campanya de Trump es va distanciar de les paraules del comediant.