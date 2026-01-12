Trump diu que l'Exèrcit dels EUA està "analitzant molt seriosament" intervenir a l'Iran

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest diumenge que l'Exèrcit del país nord-americà està "analitzant molt seriosament" una resposta davant de les protestes antigovernamentals que des de fa setmanes sacsegen les principals ciutats de l'Iran, en considerar que les autoritats iranianes han creuat la línia vermella després de la mort de centenars de persones durant les mobilitzacions.
"Ho estem analitzant molt seriosament. L'Exèrcit ho està analitzant i estem barrejant algunes opcions molt sòlides", ha assenyalat en declaracions a la premsa des de l'avió presidencial.
En ser preguntat sobre si les autoritats han creuat "(la seva) línia vermella per provocar una resposta", l'inquilí de la Casa Blanca ha respost afirmativament i ha assenyalat que "sembla que hi ha algunes persones assassinades que no haurien d'haver-ho estat".