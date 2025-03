Trump diu que l'aranzel als països que comprin gas o petroli de Veneçuela "ha tingut un fort efecte"

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha defensat aquest diumenge per la nit que els aranzels imposats fa una setmana als països que comprin petroli o gas a Veneçuela "ja han tingut un fort efecte", després que el seu Govern hagi revocat aquest cap de setmana els permisos i exempcions concedides a diverses empreses petrolieres, inclosa l'espanyola Repsol, per exportar cru des del país llatinoamericà.

"Hem posat aranzels secundaris i han tingut un impacte molt fort a Veneçuela. Saben que tots els vaixells van sortir i se'n van anar. Molts d'ells se'n van anar. Van tirar les mànegues a l'oceà i se'n van anar. No volien estar allí ni un minut perquè no volien que aquests aranzels es posessin de moda, o no volien que els veiés allí", ha assegurat en declaracions a la premsa.

L'inquilí de la Casa Blanca ha defensat des del 'AirForce One' l'eficàcia dels aranzels "perquè si desobeeixes les nostres ordres, no pots fer negocis als Estats Units, i aquesta és la gallina dels ous d'or".