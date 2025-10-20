Trump diu que l'alto-el-foc "continua vigent" després dels atacs d'Israel i Vance ho veu "complicat"

MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat creure aquest diumenge que l'alto-el-foc a la Franja de Gaza "continua vigent", mentre que el vicepresident, JD Vance, ha considerat "complicat" que es mantingui, en un dia en el qual l'Exèrcit d'Israel ha llançat una onada d'atacs en represàlia per la mort de dos militars en un altre atac al sud de l'enclavament palestí, malgrat que el braç armat del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha rebutjat la seva vinculació amb els fets.
Les declaracions de l'inquilí de la Casa Blanca han anat també en aquest sentit i ha assenyalat que, malgrat que la milícia havia estat "bastant violenta", ell pensa que el seu "lideratge" no ha estat involucrat en els fets denunciats, segons ha recollit el 'New York Times' de les paraules que Trump ha donat a la premsa a bord de l'Air Force One, l'avió presidencial, en el seu retorn a Washington des de Florida el diumenge a la nit.
Així mateix, no ha pres posició sobre la proporcionalitat o la justificació de la resposta militar d'Israel i ha comunicat als periodistes presents que hauria de tornar a dirigir-se a ells sobre aquest assumpte.
En canvi, el vicepresident del país assenyalava poc abans des de la base militar d'Andrews, a Maryland, que "serà complicat" que es mantingui l'alto-el-foc.
"Si s'assoleix la pau sostenible a llarg termini que el president i jo esperem, hi haurà daltabaixos", ha previst, abans d'apuntar a Hamas, que "si dispara contra Israel, Israel haurà de respondre".
Addicionalment, Vance ha previst també que algunes faccions de Hamás no respectarien l'acord d'alto-el-foc i ha considerat que "seria una mica absurd que el president digués: "Bé, Hamás sera desarmat dins de tres o quatre dies".