Trump diu que hauria d'haver-hi una resposta del Govern dels EUA al possible ciberatac de la seva campanya

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, ha afirmat aquest dijous que el Govern nord-americà hauria de prendre alguna mesura davant el possible hackeig que va patir el seu equip de campanya electoral, ciberatac del qual ha acusat a l'Iran.

"No m'agrada. És realment dolent. No estic content amb això. El nostre Govern no hauria de permetre que això ocorri", ha declarat durant un míting a la seva mansió de New Jersey. Quan se li ha preguntat si creu que ha d'haver-hi una resposta governamental, ha dit que "hauria d'haver-la".

L'Oficina Federal d'Investigació dels Estats Units (FBI) va dir després del ciberatac que estava investigant l'incident, del que el Govern nord-americà no ha nomenat de forma oficial un responsable, segons ha recollit la cadena de televisió nord-americana CNN.

D'altra banda, Trump ha desmentit els recents informes que apuntaven al fet que havia conversat amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu després de la seva trobada el mes passat. A més, ha dit que no l'ha instat a acceptar un acord d'alto-el-foc i que li va dir que "obtingués la victòria" per "acabar amb això".

"No, no el vaig encoratjar. Ell sap el que està fent. El vaig encoratjar a que acabés amb això. Vol acabar amb això. Ha d'acabar ràpid. Però ha d'aconseguir la victòria, la seva victòria i acabar amb això. Ha d'acabar. La matança ha de parar", ha assenyalat.

El magnat s'ha referit a les crítiques abocades contra el seu potencial rival en la carrera a la Casa Blanca, la vicepresidenta, Kamala Harris, i ha considerat que té "dret" a fer atacs personals contra ella perquè "va utilitzar el sistema de justícia com a arma" contra ell i "altres persones", per la qual cosa està "molt enfadat".

"No tinc molt respecte per ella, no tinc molt respecte per la seva intel·ligència i crec que serà una presidenta terrible", va dir Trump, després que alguns dels seus aliats hagin expressat en privat serioses preocupacions sobre la recent incapacitat de l'expresident per mantenir-se centrat en el missatge i discutir polítiques en comptes d'utilitzar el procés electoral per atacar al seu eventual rival.