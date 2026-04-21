Trump diu que estendrà l'alto el foc "fins" que concloguin les negociacions amb l'Iran

MADRID 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha informat que estendrà l'alto el foc temporal aconseguit a principis d'abril amb l'Iran "fins" que concloguin les negociacions amb el país asiàtic.
"He ordenat a les nostres Forces Armades que mantinguin el bloqueig i, en tots els altres aspectes, romanguin preparades i operatives, i, en conseqüència, prorrogaré l'alto el foc fins que es presenti la seva proposta i concloguin les negociacions, sigui el que sigui el resultat", ha anunciat a les seves xarxes socials.
L'inquilí de la Casa Blanca ha pres aquesta decisió a petició de les autoritats del Pakistan, segons ha indicat, perquè el Govern de l'Iran, del que ha dit està "greument dividit", pugui "presentar una proposta unificada" davant de les converses previstes a Islamabad.